В Якутске следователь предотвратил падение двух маленьких девочек с 9 этажа

Фото: inzaraisk.ru

Следователь следственного отдела по городу Якутску СУ СК РФ по Якутии предотвратил трагедию, сообщает пресс-служба ведомства.

22 июня следователь по работе шел по проспекту Ленина и увидел, что по подоконнику открытого окна на девятом этаже жилого дома ходят две маленькие девочки, рискуя упасть с большой высоты.

Моментально оценив обстановку, офицер побежал к квартире дома и сообщил об опасной ситуации родителям детей. Благодаря этому жизнь и здоровье девочек 3 и 5 лет оказались сохранены.

Следком по Якутии предупреждает: закрывайте окна и двери балконов от детей, не оставляйте возле окон предметы или мебель, которые могут послужить ребенку ступенькой для того, чтобы залезть на подоконник. Устанавливайте на стеклопакеты ограничивающие устройства и не оставляйте малолетнего ребенка без присмотра — это может повлечь непоправимые последствия.

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