Минэкологии Якутии опровергло появление возгораний на территории Ленских столбов

Фото: t.me/lenapillarsnationalpark

Утром 13 июля телеграм-канал национального парка «Ленские столбы» сообщил, что на их территории обнаружены три термоточки. Все три действуют вдоль реки Буотама, предварительная причина – грозовые явления.

– Термоточки (примерная площадь каждой - 1 га) были обнаружены вчера, 12 июля 2023 г., с воздуха во время авиамониторинга, информация сразу же была передана сотрудникам «Авиалесоохраны» и «Якутлесресурса». На тушении задействованы огнеборцы вышеуказанных учреждений. На данный момент известно, что на тушение вылетели самолет АН-2 с 5 парашютистами-пожарными на борту и вертолет МИ-8 с 11 лесными пожарными, – говорилось в сообщении.

Чуть позже Минэкологии Якутии уточнило, что на территории национального парка «Ленские столбы» возгораний нет.

– Пожары действуют рядом, в приграничной зоне. Ведётся работа по их ликвидации. Угроза лесному массиву парка на данное время отсутствует. На распространяемой фотографии трех пожаров присутствует крыло самолета, в то время как авиамониторинг в зоне национального парка «Ленские столбы» ведется с вертолета. Скриншот термоточек также не принадлежит ГБУ «Авиалесоохрана».

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