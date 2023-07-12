У «Титан Автотрейд» с 2019 года загрязняющей ручей Волховский, снова не отозвали лицензию

Волховский ручей. Фото: Минэкологии Якутии

11 июля комиссия под председательством Управления по недропользованию по Якутии рассмотрела деятельность компании ООО «Титан Автотрейд», сообщает Минэкологии республики.

Рассматривалось нарушение компании в части сдачи отчетности, поэтому министерство просило досрочно отозвать лицензию по освоению земельных участков в Нерюнгринском районе. Но комиссия приняла решение, что «Титан Автотрейд» устранил все нарушения по отчетности, поэтому никаких оснований для отзыва лицензии нет.

Напомним, что борьбу с данной золотодобывающей компанией министерство ведет с 2019 года, когда предприятие только начало работать в Нерюнгринском районе. Почти сразу начались проблемы и с загрязнением акватории Волховского ручья (левый приток реки Иенгра).

Несмотря на то, что инспекторы Нерюнгринского комитета государственного экологического надзора регулярно заводили административные дела на сотни тысяч рублей (а всего за эти годы сумма штрафа достигла свыше миллиона рублей), Управление по недропользованию по Якутии упорно отказывалось приостанавливать действие лицензии.

В декабре 2021 года инспекторы отправили материалы в отдел МВД по Нерюнгринскому району, но им отказали в возбуждении уголовного дела. При этом предприятие не только загрязняет водоем вблизи от населенного пункта Иенгра, а еще признано виновным в самовольном занятии лесного участка и незаконной вырубке леса. По вырубке даже возбуждены два уголовных дела. Ущерб от вырубки составил свыше 1,2 миллиона рублей. Также имеется уголовное дело в отношении должностного лица ООО «Титан Автотрейд».

Как отметил первый заместитель министра экологии Якутии Джулустан Хон, из-за действий недропользователя возникает социальная напряженность, население жалуется на загрязнение ручья Волховский, являющийся источником питьевой воды.

– Исходя из всех вышеуказанных фактов нарушения деятельности мы настаиваем на досрочном отзыве лицензии по добыче недр и настаиваем на прекращении деятельности предприятия. Его систематические нарушения законодательства угрожают экологической безопасности сельского поселения «Иенгринский эвенкийский национальный наслег» и здоровью всех его жителей.

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