Возле паромной переправы Якутска произошло ДТП, где пострадал ребенок

Фото: ГИБДД Якутска

9 июля около 18 часов на улице 50 лет Советской Армии возле паромной переправы столкнулись два автомобиля.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель на «Ниссан Тиида» ехал по улице 50 лет Советской Армии со стороны Паромной в сторону Жатая. Он выехал на встречку и столкнулся с автомашиной «Ниссан Мурано».

В результате ДТП пострадал несовершеннолетний пассажир «Ниссан Мурано», который получил ушиб грудной клетки. Его отвезли в детский Медцентр.

Хорошо, что в момент ДТП ребенок находился в автокресле на заднем пассажирском сиденье. По факту ДТП проводится административная проверка.

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