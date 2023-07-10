Реальный срок получил житель Якутска за повторное вождение в нетрезвом виде

Фото: прокуратура Якутии

В апреле 34-летний житель Якутска вновь попался пьяным за рулем, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее мужчина уже был осужден за вождение после распития спиртных напитков. Но никаких выводов для себя он не сделал и ночью 22 апреля 2023 года в нетрезвом виде сел за руль машины брата. Пьяный водитель – угроза жизни и здоровью всех участников дорожного движения.

С учетом судимости за аналогичное преступление мужчину приговорили к 8 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также он на 4 года лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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