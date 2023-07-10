В Нерюнгри конфисковали автомобиль у любителя пьяной езды

Фото: auto.ru

Житель Нерюнгри осужден за повторное управление машиной в состоянии опьянения, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Ранее привлеченный к административной ответственности за вождение автомобиля после распития алкоголя, мужчина вновь был пойман пьяным за рулем.

Суд назначил ему наказание в виде обязательных работ на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком на 2 года.

Также у осуждённого в доход государства также конфискован автомобиль марки Toyota Allion.

Приговор не вступил в законную силу.

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