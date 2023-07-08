После общения с девушкой по вызову житель Якутска потерял 79 тысяч рублей

Фото: tolip-eg.com

48-летний электрик из Якутска решил скрасить свое одиночество обществом девушки по вызову и лишился 79000 рублей, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Мужчина нашел в сети сайт под названием «Еще бесплатнее». Томный женский голос сперва затребовал 8 тысяч рублей, затем тариф повысился до 16 тысяч рублей, а далее от клиента запросили некую «страховую» оплату. В общей сложности сумма, потраченная в тот вечер, составила 79 тысяч рублей.

Переговоры мужчины длились с 13.00 дня до 04.00 утра. По версии правоохранительных органов, якутянин стал жертвой мошенников.

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