Власти Якутии прокомментировали ситуацию с 83-ей десантно-штурмовой бригадой ВДВ

Фото: скриншот видео t.me/voenkory_yakutii

Руководитель Единого координационного центра и постпред Якутии при президенте России Андрей Федотов рассказал про ситуацию с бойцами 83-ей десантно-штурмовой бригады ВДВ, в которой служат, в том числе и якутяне.

Сообщения о тревожной ситуации с бригадой, рассылавшиеся по мессенджерам и соцсетям, вызвали обеспокоенность их близких. Федотов отметил, что за минувшие дни сотрудники ЕКЦ ответили на все поступившие обращения и заверил, что и впредь все запросы будут отработаны оперативно.

Приводим его комментарий целиком:

– Вчера-позавчера было некоторое напряжение среди нашей общественности. Особенно среди близких мобилизованных наших бойцов, которые сегодня проходят службе в ВДВ. Мне поступало множество вопросов о судьбе 83-ей десантно-штурмовой бригады.

Этим вопросом мы занимаемся с самых выходных. Были тревожные ожидания, что переброска части этой бригады под Артемовском была, мягко говоря, очень неожиданной и не очень подготовленной, надо говорить прямо. Не все командиры справляются с поставленными задачами, как это положено по уставу и учит военная наука.

К сожалению, часть подразделения этой бригады под населенным пунктом Клещеевка попала в ситуацию, когда не было достаточной согласованности с артиллерией и авиацией. От наших бойцов поступили тревожные звонки своим близким и семьям.

На эту ситуацию реагировали не только мы, но и командование ВДВ. В первый же день непростой ситуации вмешалось командование, были подтянуты резервы. И оставленные позиции были восстановлены.

Передовые подразделения, в которых служат наши земляки, выведены на отдых и ротацию. Сотрудники наших опорных пунктов были на линии боевого соприкосновения, встречались с нашими бойцами. Мы доставили то необходимое, которое было по запросам. Состояние наших ребят нормальное, они уже отдохнули, передают приветы своим близким и просят не волноваться. И те личные разговоры, которые бывают с семьями, не передавали публичной огласке.

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