В Якутске в районе дамбы 202 микрорайона установят дорожный знак «Остановка запрещена»

Фото: yakutskcity.ru

В Якутске в районе дамбы 202 микрорайона в летний период времени будет установлен дорожный знак 3.27 «Остановка запрещена», сообщает пресс-служба мэрии города.

Сейчас там расположен дорожный знак дополнительной информации 8.5.4 «Время действия с числовым обозначением «22:00 – 08:00».

Изменения внедряются в целях повышения безопасности дорожного движения, добавили в управлении транспорта и дорожного хозяйства департамента градостроительства и транспортной инфраструктуры мэрии Якутска.

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