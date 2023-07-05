В Якутию будут направлены два вертолета МЧС России для борьбы с лесными пожарами

Фото: Ростех

Об этом стало известно во время координационного совещания по борьбе с природными пожарами под председательством главы МЧС России Александра Куренкова, сообщил глава Якутии Айсен Николаев.

— В ближайшие дни на правительственной комиссии будет рассмотрен вопрос о введении режима ЧС межрегионального характера в Республике Саха (Якутия), Магаданской области и Хабаровском крае, — написал руководить региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в республику в ближайшие дни прибудут будут 2 вертолета Ми-8 МТВ МЧС России. Также на днях в республику из Забайкальского края приедут 40 сотрудников Читинской авиабазы. Сейчас в Усть-Майском районе уже работают 25 лесопожарных из Бурятии.

Только благодаря слаженной совместной работе, тушить лесные пожары получится оперативнее, подытожил Айсен Николаев.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.