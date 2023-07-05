Аэропорту Нерюнгри могут присвоить имя Гаврила Чиряева

Проект реконструкции аэропорта Нерюнгри, которому планируется присвоить имя Чиряева. Фото: gkparitet.ru

В Нерюнгринском районе стартовала подготовка к 100-летию первого секретаря Якутского обкома КПСС Гавриила Чиряева, которое состоится в 2025 году, сообщает Николаев-центр.

Гавриил Чиряев был видным государственным деятелем и внес значительный вклад в развитие маленького посёлка в якутской тайге, который за короткое время преобразовался в город Нерюнгри.

– Он стоял у истоков ввода железнодорожной линии, начала строительства крупных промышленных, авиаобъектов, каменных домов, социальных учреждений, — все это было задано именно под его грамотным, дальновидным руководством, - подчеркнул председатель организации первостроителей, который рука об руку работал с Чиряевым в Нерюнгри Анатолий Шевченко.

В администрации Нерюнгринского района состоялся круглый стол по обсуждению юбилейных мероприятий. Фото: Николаев-центр

В 2022 году должен был завершиться ремонт аэропорта Нерюнгри, но его окончание перенесли на 2023 год. В преддверии юбилея этому аэровокзалу могут присвоить имя Чиряева. Участники круглого стола с большим энтузиазмом восприняли это предложение.

– Аэропорт – это визитная карточка района, первое, что видят прибывающие гости, поэтому это решение будет самым верным. Сегодня на круглом столе мы это видим, желание и энтузиазм нерюнгринцев, и главное, консолидацию усилий государства, бизнеса и общества для увековечивания наследия во благо развития района, - сказал модератор круглого стола, руководитель Николаев-центра Юрий Семенов.

Слева действующий аэропорт, справа проект нового здания воздушной гавани Нерюнгри. Фото: neryungri-airport.ru/gkparitet.ru

В программу празднования включат предложения ветеранов, музеев, школ, библиотек, компаний «Элгауголь», «Трансньефтвосток», «Газпром Трансгаз Томск» и других учреждений.

Справка:

Гавриил Иосифович Чиряев – первый секретарь Якутского обкома КПСС, ветеран Великой Отечественной войны.

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