Заведующая детсадом в Амгинском районе Якутии присвоила более 400 тысяч рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Амгинском районе состоялся суд над бывшей заведующей детским садом, обвиняемой в хищении в крупном размере, сообщает прокуратура Якутии.

Как установлено на суде, женщина составляла табели рабочего времени своего сына, в то время как его вообще не было в Амгинском районе и он не исполнял свои трудовые обязанности с января 2020-го по сентябрь 2021 года.

Всего таким образом заведующая присвоила более 400 тысяч рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению.

На нее завели уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ — присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, равно в крупном размере.

Обвиняемая ущерб возместила. С учетом этого суд приговорил ее к штрафу в размере 100 тысяч рублей.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.

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