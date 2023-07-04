Полиция Якутска просит помочь в опознании тела мужчины, найденного на пляже в 202 микрорайоне

Фото: SakhaDay

В воскресенье, 2 июля, на городском пляже Якутска в 202 микрорайоне был обнаружен труп неизвестного мужчины. Очевидцы писали, что тело накрыли черным мешком.

Прошло два дня, а личность погибшего все еще не установлена. Полиция просит города просит помочь в опознании.

Приметы: мужчина монголоидной расы, среднего телосложения, возраст на вид около 40-45 лет. Ярко выраженных особых примет нет.

Был одет в плавки серого цвета.

С фото можно ознакомиться по адресу: ул. Якутская, 2, каб. 303. Телефон: 43-91-23.

О причинах смерти не сообщается.

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