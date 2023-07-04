Суд отказался заменить штраф осужденному депутату Саввину на реальный срок

Фото: Ил Тумэн/Василий КОНОНОВ

Якутский горсуд рассмотрел представление судебного пристава-исполнителя о замене штрафа в размере 10 млн рублей бывшему осужденному депутату Ил Тумэн Дмитрию Саввину другим видом наказания.

Как сообщает прокуратура, 3 июля Якутский горсуд отказался удовлетворить представление. Отметим, что согласно УК РФ, замена другим видом наказания по статье (получение взятки) может быть только реальное лишение свободы.

Не согласившись с принятым судом первой инстанции решением, прокуратура Якутска обжаловала его в Верховный суд Якутии.

Не очень понятно, про что идет речь? Объясняем попроще.

Бывшие депутаты Ил Тумэн Александр Уаров и Дмитрий Саввин 11 февраля 2022 года были осуждены за получение взятки. Саввин был оштрафован на 10 миллионов рублей, Уаров – на 8 миллионов рублей.

Приговор вступил в законную силу 15 августа того же года. Крайний срок оплаты штрафов истек 13 октября 2022 года, но депутаты его не выплатили.

Более того они отправили ходатайства в суд, где признались, что не могут оплатить штраф. Кроме того, дело осложнилось тем, что Уаров, как считают пристава, намеренно разделил имущество с женой, чтобы затруднить его реализацию.

Однако в конце апреля 2023 года, Уаров все-таки смог выплатить долг целиком, хотя по состоянию на 19 апреля, ему оставалось еще заплатить 6,6 млн рублей. Судья вынес решение о прекращении производства, так как штраф уплачен.

Что касается Саввина, то он так штраф и не выплатил. Поэтому судебные пристава ходатайствовали, чтобы ему дали реальный срок. Якутский горсуд отказал, а прокуратура теперь это оспаривает.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Якутские депутаты Уаров и Саввин, осужденные за взятку, не могут оплатить штрафы (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.