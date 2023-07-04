Выпускница из Якутии сдала ЕГЭ по китайскому языку на 85 баллов

Анастасия Коростылева. Фото: Минобрнауки Якутии

Выпускница гимназии №1 имени С.С. Каримовой города Нерюнгри Анастасия Коростылева сдала ЕГЭ по китайскому языку на 85 баллов. О ней сообщила пресс-служба Минобрнауки Якутии.

Результаты пришли во вторник, 4 июля.

Девушка учит китайский уже семь лет. Интерес к этому языку привила одна из первых ее преподавательниц Мария Александровна Самохвалова.

«Она привила мне любовь к китайскому языку и дала большую и качественную базу знаний, — говорит Настя. — Затем около девяти месяцев в 2021-2022 годах я занималась в Пекинской онлайн-школе, где преподавателями были носители языка».

Школьница участвовала во Всероссийской олимпиаде школьников в Нижнем Новгороде. Занималась в частной онлайн-школе.

Самыми сложными на экзамене для нее стали письмо, эссе и устная часть.

«К ним я готовилась больше всего. В целом результатом я довольна», — рассказала девушка.

Всего в Якутии данный экзамен сдали два человека. Второй участник из Якутска, у него тоже неплохие баллы, сообщили «КП — Якутия» в республиканском Центре мониторинга качества образования.

По России же ЕГЭ по китайскому выбрали 152 человека. Стобалльников в этом году нет.

UPD. Ранее в материале по информации Минобрнауки региона было указано, что Анастасия окончила Информационно-технологический лицей №24 имени Е.А. Варшавского. Но, как оказалось, здесь закралась ошибка. Девушка вышла на редакцию, передала, что окончила гимназию №1, и приложила в подтверждение фото школьного аттестата.

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