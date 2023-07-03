СЭГХ Якутска извинилось за измазанную гудроном площадь Орджоникидзе

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В воскресенье, 2 июля, на площади Орджоникидзе прошла ярмарка-выставка учебных мест и профессий «Профориентация-2023». Но из-за сильной жары, гудрон, которым латали трещины в асфальте, расплавился. Как справедливо заметило издание «Якутск Вечерний», в итоге все посетители ярмарки измазали себе обувь.

– Мероприятие было давно анонсировано, можно было и повременить с ремонтом, – отметил телеграм-канал издания.

На следующий день МКУ СЭГХ Якутска, на чьем балансе находится площадь Орджоникидзе, принесло официальные извинения горожанам за неудобства.

Плановые работы на площади 29 июня выполнил АО «Якутдорстрой». Работники предприятия провели санацию трещин асфальтобетонного покрытия площади с применением дорожного битума.

– При температуре выше 30 градусов асфальтовые покрытия, используемые для санации трещин, подвержены плавлению, что, к сожалению, и произошло во время проведения массового мероприятия на площади Орджоникидзе в минувшие выходные и испортило настроение горожанам.

Проведена внутренняя проверка, по итогам объявлен выговор технадзору и начальнику отдела благоустройства за некачественный контроль и планирование работ. Также проводится внутренняя проверка в АО «Якутдорстрой» по контролю соблюдения технологии проведенных работ по санации трещин.

– Будут приняты меры по устранению загрязнений площади от битумных пятен, – подчеркивает СЭГХ.

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