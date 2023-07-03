Следком Якутии начал проверку по факту гибели подростка на водохранилище в Серебряном Бору

Фото: Следком Якутии

В Нерюнгри проводится процессуальная проверка по факту гибели несовершеннолетнего 2008 года рождения на водохранилище в поселке Серебряный Бор, сообщил Следком Якутии.

Трагедия произошла 2 июля. По предварительным данным, юноша купался в месте, не оборудованном должным образом. Рядом была таблица «Купаться запрещено».

Подросток прыгнул в воду, но не вынырнул. Впоследствии скончался. Тело обнаружили.

Следователи назначили экспертные исследования.

По информации прокуратуры республики, в этот же день также во время купания утонул еще один человек — мужчина 1964 г.р. в озере Лыбачай в Таттинском районе.

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