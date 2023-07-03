На 20 дней отключат горячую воду в Нерюнгри и еще в двух поселках Якутии

Три населенных пункта в Якутии на 20 дней останутся без горячей воды Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В городе Нерюнгри и в поселках Серебряный Бор и Беркакит с 8 по 28 июля будет отключен теплоноситель, обеспечивающий подогрев горячего водоснабжения, сообщает пресс-служба Нерюнгринской ГРЭС АО «Дальневосточная генерирующая компания».

Работы проводятся по утверждённому графику проведения гидравлического испытания и отключения магистральных тепловых сетей, а также оборудования ГРЭС.

В компании предупредили об опасностях во время ремонтной кампании.

– 6, 7 июля температура горячего водоснабжения будет снижена. С 8 по 10 июля будут проводиться гидравлические испытания трубопроводов на прочность и плотность. Запрещается, находится в зоне прокладки тепловых сетей, спускаться в тепловые камеры и колодцы, – сообщает пресс-служба.

Нерюнгринская ГРЭС. Фото: АО «ДГК»

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