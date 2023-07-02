В Якутске разыскивают уроженца Намского района по кличке Большой

Фото: МВД России по Якутии

По подозрению в совершении тяжкого преступления, отделением уголовного розыска отдела полиции N2 разыскивается Колосов Федор Петрович , сообщает МВД России по Якутии.

Мужчина 1989 года рождения, уроженец Намского района, без определенного места жительства. Ранее неоднократно судим, неофициальная кличка Большой.

Возможные места появления: автовокзал, рынки города Якутска.

При обнаружении данного гражданина просьба позвонить по телефону: 89992449403, 89679264474.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.