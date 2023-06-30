В Горном районе Якутии автобус с пассажирами вылетел в кювет

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В пятницу, 30 июня, в 9:16 в дежурную часть поступило сообщение о ДТП с маршрутным автобусом на автодороге «Вилюй» в Горном районе, сообщает Госавтоинспекция Якутии.

Авария произошла на 107-м километре. Автобус ехал из Бердигестяха в Якутск. Около 9:10 он съехал с дороги и упал в кювет. За рулем был 36-летний водитель. Предварительный вердикт — не справился с управлением.

Фото: Госавтоинспекция Якутии

В момент ДТП в салоне было 15 пассажиров. К счастью, они сидели пристегнутые ремнями безопасности. В больницу обратились с различными ушибами обратились двое. Одному из них назначили амбулаторное лечение.

У водителя есть права категорий B, B1(AS), C, C1, D, D1, M. Стаж вождения — 13 лет. К административной ответственности по линии ГИБДД в текущем году привлекался два раза: за нарушение правил применения ремней безопасности и правил пользования внешними световыми приборами.

Был трезв. Не пострадал. Все документы на автобус соответствуют требованиям.

По факту ДТП проводится проверка.

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