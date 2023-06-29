В Якутске оглашен вердикт по делу Карамзина и Самсоновой

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В Якутском городском суде во второй вынесли приговор по делу гендиректора «Утум+» Георгия Карамзина и директора «Утум-дизайн» Татьяны Самсоновой.

Напомним, уголовное дело было возбуждено еще в 2019 году, в котором также фигурировал экс-заместитель мэра Василий Гоголев. По версии следствия, Карамзин был посредником при передаче взятки от коммерческого предприятия, осуществляющего строительство многоквартирного дома в Якутске (ч.ч. 4, 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК РФ) , а Самсонова выступила соучастником (ч. 5 ст. 33, ч. 3 ст. 285 УК).

Гоголеву вменялось получение имущественных прав на недвижимость на сумму 114 миллионов рублей в обмен на выдачу разрешения на увеличение этажности с 13 до 16 этажей. За злоупотребление должностными полномочиями он получил реальный срок в колонии общего режима. При этом взятка, в которой его обвиняли, не была доказана. Он вышел на свободу по УДО в апреле 2021 года.

В феврале 2022 года Карамзин и Самсонова были оправданы, но это решение отменил Верховный суд Якутии в апреле того же года. Процесс затянулся из-за рождения второго ребенка у Самсоновой.

27 июня прошло новое заседание в Якутском горсуде. Государственный обвинитель настаивал на реальном лишении свободы на 6 лет для обоих. Суд приговорил Карамзина к 2 годам условно, Самсонову – к 1,5 года условно. Оба с испытательным сроком на 1 год, сообщает прокуратура Якутии.

Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами. В прокуратуре планируют дать свою оценку законности приговора.

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