Мэрия Нерюнгри попыталась обжаловать выплату моральной компенсации за нападение собаки на ребенка

Руководство Нерюнгри не согласилось выплачивать моральную компенсацию в 50 тысяч рублей за нападение собаки на подростка Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию, в которой администрация города Нерюнгри оспаривала штраф за нападение собаки на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранее в одну из больниц города Нерюнгри обратился 13-летний подросток, которого укусила собака в левую голень.

Проверка установила, что на него напала бездомная собака. Причиной произошедшего в прокуратуре назвали ненадлежащее исполнение администрацией города Нерюнгри полномочий по ответственному обращению с животными без владельцев.

Суд постановил взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Не согласившись с этим, руководство города решило обжаловать это решение. Но Верховный суд Якутии оставил апелляцию без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

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