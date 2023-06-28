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НовостиОбщество28 июня 2023 1:59

Мэрия Нерюнгри попыталась обжаловать выплату моральной компенсации за нападение собаки на ребенка

Администрация города оспаривала свою вину в ненадлежащем исполнении полномочий в сфере обращения с безнадзорными животными
Ксения ГАБЫШЕВА
Руководство Нерюнгри не согласилось выплачивать моральную компенсацию в 50 тысяч рублей за нападение собаки на подростка

Руководство Нерюнгри не согласилось выплачивать моральную компенсацию в 50 тысяч рублей за нападение собаки на подростка

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Верховный суд Якутии рассмотрел апелляцию, в которой администрация города Нерюнгри оспаривала штраф за нападение собаки на ребенка, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Ранее в одну из больниц города Нерюнгри обратился 13-летний подросток, которого укусила собака в левую голень.

Проверка установила, что на него напала бездомная собака. Причиной произошедшего в прокуратуре назвали ненадлежащее исполнение администрацией города Нерюнгри полномочий по ответственному обращению с животными без владельцев.

Суд постановил взыскать с мэрии компенсацию морального вреда в сумме 50 тысяч рублей. Не согласившись с этим, руководство города решило обжаловать это решение. Но Верховный суд Якутии оставил апелляцию без удовлетворения, а постановление суда первой инстанции – без изменений.

Решение суда вступило в законную силу и подлежит исполнению.

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