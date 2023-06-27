Ветеринары Якутии наложили швы на раны жеребенка, на которого напали собаки

Фото: департамент ветеринарии Якутии

Специалисты Ленского ветеринарного управления 20 июня помогли жеребенку, на которого напали собаки, передает департамент ветеринарии Якутии.

Вызов поступил в 9 часов утра из единой дежурно-диспетчерской службы города Ленска. Диспетчер сообщил, что у причала Ленского речного порта на жеребенка напали собаки.

Приехав на место, ветеринары осмотрели жеребенка: у него были рваные раны на задних конечностях и в паховой области. Раны обработали и наложили на них швы.

Сегодня жеребенок чувствует себя хорошо и пасется вместе с мамой, передают ленские ветеринары.

Напомним, в прошедший вторник житель Ленского района во время утренней пробежки стал очевидцем нападения стаи собак на жеребенка. Кобыла отчаянно пыталась отогнать псов от своего детеныша, но не могла справиться со всей сворой. Мужчина вызвал службы, людям удалось отогнать собак.

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