В субботу в Якутске ожидается жара до +30 градусов

Фото: KP.RU

Днем в субботу, 24 июня, в Якутске температура воздуха составит до +30 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер юго-западный 3-8 м/с. Ночью +13+15°, днем +28+30°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +25 градусов, восточный ветер 1 м/с.

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