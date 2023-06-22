В Якутии начал работу собственный самолет-зондировщик с отечественным оборудованием

Фото: Дмитрий Садовников

В Якутии запустили самолет-зондировщик Ан-26, принадлежащий «Полярным авиалиниям». Таким образом в республике появился собственный зондировщик, способный вылетать на природные пожары без привлечения помощи из других регионов или от федеральных ведомств.

Самолет перегнали в Якутию из города Иваново, и зондировщик уже совершил первый вылет в заречные районы Якутии. «Полярные авиалинии» подготовили экипажи, которые могут самостоятельно вылетать для вызова осадков вместе со специалистами центра мониторинга и прогнозирования Службы спасения Якутии.

«Это первый в России самолет гражданской авиации с отечественным оборудованием по искусственному вызыванию осадков. До настоящего времени на территории страны такие виды авиационных работ выполнялись лишь самолетами экспериментальной авиации, а также воздушным судном с устройством зарубежного производства», – отметил первый вице-премьер республики Дмитрий Садовников.

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