Минздрав Якутии опроверг сообщение о появлении новой вирусной инфекции

Фото: KP.RU

20 июня по соцсетям и мессенджерам разошлось паническое сообщение, в котором утверждалось, что в Якутии появилась новая инфекция, в ходе которой у людей болят животы.

В сообщении говорится, что «сегодня состоялось большое совещание медиков. Об этом сообщил знакомый работник из Медцентра. "Воду пейте только кипячёной". Оказывается пришла большая инфекция. Люди пьют, а потом болит живот, а симптомы похожи на грипп. Это вирус Арктура. Предупредите городских знакомых».

Фото: соцсети

Ввиду того, что якутяне привыкли доверять непроверенной информации по WhatsApp, Минздрав Якутии счел нужным выпустить официальное заявление, где опроверг это сообщение.

– В настоящее время эпидемиологическая обстановка по заболеваемости острыми кишечными, респираторными инфекциями и новой коронавирусной инфекцией стабильная. Регистрируются спорадические, едичные случаи. Ведомство информирует, что достоверная информация по инфекционной заболеваемости публикуется на официальных сайтах Министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия) и Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия).

Просим жителей республики не доверять непроверенной информации, которая распространяется анонимными лицами в социальных сетях и мессенджерах.

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