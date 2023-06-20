Якутский солдат получил медаль «За отвагу»

Фото: Госкомцен Якутии

Якутянин получил медаль «За отвагу» после участия в боевых действиях в зоне СВО. Награду ему вручил врио главы ДНР Денис Пушилин. Об этом сообщили в Госкомцен Якутии.

Личность солдата не раскрывается, но известно, что до мобилизации он работал в «Тарифном агентстве» Булунского района. На СВО мужчина проявил себя как мужественный боец.

В Госкомцен Якутии поздравили бойца и пожелали ему скорого возвращения домой.

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