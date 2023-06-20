Жильцам аварийных домов в Якутске предложили два варианта расселения

Фото: мэрия Якутска

Глава Якутска Евгений Григорьев сегодня встретился с жильцами аварийных домов. Мэр заявил, что в Якутске на сегодня признаны аварийными 1169 домов, из них 780 зданий вообще не включены ни в какие программы расселения. Изменять порядок очереди по своему усмотрению власти не имеют права, из-за чего около 28 тысяч человек будут ждать расселения еще очень долго.

«Переселение может идти по дате признания домов аварийными, либо по утвержденному плану КРТ, или по решению суда. Сегодня мы ведем, совместно с правительством республики, работу по включению аварийных домов в новую программу переселения, с тем, чтобы получить федеральное финансирование», – объяснил Григорьев.

Мэр предложил два варианта действий жильцам, чьи дома пока не собираются расселять. В первом случае граждане могут воспользоваться льготной арендой другого жилья за счет городского бюджета. Однако такой вариант предусмотрен только для социально незащищенных групп населения: пенсионеров, многодетных, инвалидов.

Во-втором случае Григорьев предлагает за счет бюджета субсидировать льготные ставки по ипотеке. Такой порядок действий подойдет семьям, доходы которых позволяют купить другое жилье.

«Если горожане решат, что такая форма социальной поддержки от города их устраивает, мы сможем, решением Гордумы, внести изменения в муниципальную программу расселения, и направлять из нее средства на указанные выше цели», – подытожил мэр.

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