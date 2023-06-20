В среду в Якутске ожидается дождливая погода

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Днем в среду, 21 июня, в Якутске температура воздуха составит до +19 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Дождь, ветер ночью южный, днем северо-западный 4-9 м/с. Ночью +11+13°, днем +17+19°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +17 градусов, юго-восточный ветер 3 м/с.

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