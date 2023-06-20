«Спорт Якутии» распространял незаконную рекламу двух онлайн-казино

Фото: скрин сайт «Спорт Якутии»

Релиз антимонопольного ведомства был размещен на сайте УФАС 9 июня. В нем говорится, что Якутское УФАС России рассмотрело дело по признакам нарушения законодательства РФ о рекламе в отношении владельца сетевого издания «Спорт Якутии» ООО «Медиагруппа «Ситим».

В ходе рассмотрения дела установлено распространение на сайте вышеуказанного издания незаконной рекламы двух известных в сети «Интернет» онлайн-казино. В настоящее время заведено производство по делу об административном правонарушении.

Последние новости на сайте выходили 17 июня.

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