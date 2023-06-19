Жителей Якутска приглашают 21 июня на бесплатный массовый сеанс йоги

Фото: Иван МАКЕЕВ

В среду, 21 июня, к Международному дню йоги на стадионе «Туймаада» в Якутске состоится бесплатный сеанс для всех желающих.

Время: 9:30 утра.

Внимание: если погода будет неблагоприятная, мероприятие перенесут во дворец спорта «50 лет Победы».

Граждан просят приходить в форме для занятий и не забыть взять с собой коврик.

На месте пройдет практика и розыгрыш призов — ковриков, футболок, шоперов, сертификатов на занятия йогой и др.

Группа для тех, кто подойдет по ссылке.

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