Минюст включил в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия»

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16 июня 2023 года министерство юстиции России включило в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Министерство дает пояснение, что фонд распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

А также принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Координаторы фонда проживают за пределами России.

В настоящий момент у фонда на странице в инстаграме (соцсеть запрещена в России) более 7,9 тысячи подписчиков.