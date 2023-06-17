Минюст включил в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия»

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16 июня 2023 года министерство юстиции России включило в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.
Министерство дает пояснение, что фонд распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.
А также принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.
Координаторы фонда проживают за пределами России.
В настоящий момент у фонда на странице в инстаграме (соцсеть запрещена в России) более 7,9 тысячи подписчиков.