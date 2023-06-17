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НовостиПолитика17 июня 2023 0:14

Минюст включил в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия»

Почему фонд «Свободная Якутия» попал в список иноагентов
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

16 июня 2023 года министерство юстиции России включило в реестр иноагентов фонд «Свободная Якутия». Информация об этом опубликована на сайте ведомства.

Министерство дает пояснение, что фонд распространял, в том числе с использованием современных информационных технологий, недостоверную информацию о деятельности органов государственной власти Российской Федерации и выступал с призывами к действиям, результаты которых могут привести к нарушению территориальной целостности РФ.

А также принимал участие в распространении для неограниченного круга лиц информационных материалов иностранных агентов.

Координаторы фонда проживают за пределами России.

В настоящий момент у фонда на странице в инстаграме (соцсеть запрещена в России) более 7,9 тысячи подписчиков.