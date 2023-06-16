В Якутии мужчина изнасиловал маленькую девочку на вписке рядом с пьяной матерью

Фото: СК Якутии

В Якутии следователи закончили работу над уголовным делом об изнасиловании 7-летней девочки. Его фигурантом стал 30-летний якутянин, который совершил преступление в кругу своих друзей-маргиналов. Мать девочки в этот момент выпивала вместе с ним.

Все произошло в марте в Ленском районе: мужчина воспользовался беспомощным положением ребенка и совершил «иные действия сексуального характера». Ситуация вскрылась, когда у матери забрали ребенка соцработники – в ходе работы с психологом в реабилитационном центре девочка рассказала о произошедшем.

Сотрудники полиции сразу задержали мужчину и отправили его под стражу. Сейчас якутянин дожидается суда – ему грозит до 20 лет тюрьмы. Мать девочки сейчас лишают родительских прав.

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