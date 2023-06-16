Якутянина осудили за публичные высказывания против СВО

Фото: «Торбозное радио»

Мегино-Кангаласский районный суд приговорил 33-летнего якутянина к одному году шести месяцам исправительной колонии общего режима за дискредитацию Вооруженных сил России по ч. 1 ст. 280.3, сообщила пресс-служба Верховного суда Якутии.

Установлено, что вечером 24 января 2023 года мужчина, будучи пьяным, в прямом эфире в соцсети публично высказался против специальной военной операции на территории Украины. Тем самым дискредитировал Вооруженные силы РФ.

На апелляции категорию тяжести преступления поменяли со средней на небольшую. Но приговор оставили без изменений — 1,5 года колонии общего режима.

Отмечается, что в прошлом году мужчину уже штрафовали на 30 тысяч рублей за подобные действия.

Насколько известно «КП — Якутия», речь идет о Павле Б., который в ноябре прошлого года выложил в ватсап-группе некое видео.

Несколькими днями до этого он общался в соцсети, сидя на фоне символов, схожих с нацистской свастикой. Тогда его отправили под арест на 15 суток, пишет «Торбозное радио».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Не надо было раздвигать рогатку». В Якутии пользователя сети «ВКонтакте» оштрафовали за оскорбительный комментарий в отношении женщин (подробнее)

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.