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НовостиОбщество16 июня 2023 4:10

В Якутии объявили конкурс признаний в любви ко Дню семьи и верности

Якутянам предлагают признаться в любви своей второй половинке
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: Управление ЗАГС Якутии

Фото: Управление ЗАГС Якутии

Ко всероссийскому Дню семьи, любви и верности управление ЗАГС совместно с Минтрудом Якутии запустили конкурс признаний в любви.

Участвовать могут семейные пары из республики независимо от стажа супружеской жизни. Но по условиям конкурса брак должен быть зарегистрированным.

Что нужно сделать?

Записать на видео признание в любви своей второй половинке. Продолжительность — не более одной минуты.

Отправить его телеграм-группу «Якутия. Конкурс «Признание в любви» — ссылка.

Указать, от кого и кому адресуется данное послание, а также свои контактные данные: ФИО, телефон, e-mail.

Срок приема заявок: с 16 июня по 3 июля 2023 года.

Управление ЗАГС выберет финалистов. А победителя из них определит голосование в их официальном телеграм-канале. Проголосовать можно будет с 12:00 5 июля по 12:00 7 июля.

Занявших первые три места пригласят на вручение наград, которое пройдет 8 июля в рамках Семейного фестиваля. Им вручат дипломы и ценные призы.

С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.