В Якутии в говяжьем фарше обнаружен антибиотик

На одном из предприятий Якутии выявлены нарушения Фото: Олег ЗОЛОТО

В конце мая внеплановая проверка выявила нарушения у одного из производителей полуфабрикатов. Лабораторный анализ в одной из проб продукции выявил несоответствие нормам, сообщает Управление Россельхознадзора по Амурской области и Якутии.

Как выяснилось, на одном из якутских предприятий производственные помещения, технологическое оборудование и инвентарь для пищевой продукции и хранения продуктов убоя и мяса не содержатся должным образом. Кроме того, продукция не прослеживается в федеральной информационной системе «Меркурий», через которую осуществляется ветеринарный контроль.

В Иркутской межобластной ветеринарной лаборатории в 1 пробе обнаружили антибиотик офлоксацин в говяжьем фарше. Продукция предназначалась для воспитанников детсада одного из районов республики.

– Офлоксацин – это хинолоновый антибиотик для лечения бактериальных инфекций. При употреблении в пищу продуктов с хинолонами у человека может возникать тошнота, нарушение пищеварения и в целом угнетение микрофлоры ЖКТ, что, в свою очередь, может привести к возникновению бактериальных и грибковых инфекций, - пояснили в пресс-службе ведомства.

Россельхознадзор завел дело по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ с наложением штрафа на юрлицо в размере 20 тысяч рублей. Выдано предписание об устранении правонарушений, а также о признании недействительной декларации о соответствии на животноводческую продукцию.

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