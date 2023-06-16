Жительница Якутска пришла с дочкой на кладбище помянуть дедушку, а на них напал с палкой неадекват

Фото: yakutiamedia.ru

Две жительницы Якутска, мама и дочь, пришли днем на кладбище, чтобы помянуть своего покойного отца и дедушку, но на них там неожиданно напал пьяный мужчина, сообщила пресс-служба МВД Якутии.

Незнакомец подошел к ним и начал страшно кричать. Он обвинил их, что они якобы мусорят на территории кладбища. А потом вдруг ударил несколько раз деревянной палкой и потребовал ценные вещи.

Испуганные женщины отдали неадеквату сотовый телефон, золотое кольцо и деньги.

Кладбищенского разбойника поймали по горячим следам. Им оказался ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 30-летний мужчина.

Смартфон и кольцо изъяли. А деньги пьянчуга успел потратить.

Буйного мужчину водворили в изолятор временного содержания. На возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой».

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