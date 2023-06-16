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НовостиПроисшествия16 июня 2023 2:40

В Якутске из окна квартиры в КПД выпал мужчина

Пострадавшего госпитализировали в больницу
Светлана СТЕПАНОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Около 21:20 вечера в четверг, 15 июня, из окна квартиры на Кулаковсого, 4/3 выпал человек, сообщило издание «Якутск Вечерний».

На место прибыли полиция и автомобиль реанимации. Пострадавшего попытались откачать.

Проходивший мимо корреспондент «КП — Якутия» встретил жильцов дома, которые вышли посмотреть, узнав о произошедшем из ватсап-рассылки. На тротуаре лежали битые стекла.

Утром в пятницу прокуратура Якутии сообщила, что из многоквартирного дома на Кулаковского с различными травмами госпитализирован мужчина 1980 г.р. Обстоятельства их получения уточняются.

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