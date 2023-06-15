В Якутии с помощью ЭРА-ГЛОНАСС усовершенствуют работу общественного транспорта

Фото: пресс-служба АГиП Якутии

14 июня глава Якутии Айсен Николаев и генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич на Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашение о сотрудничестве.

По словам Николаева, реализация данного соглашения на территории республики позволит усовершенствовать систему навигации грузовых судов, задействованных в Северном завозе.

– Также будет решена еще одна важная задача – мы сможем повысить безопасность жителей при поездках в условиях Крайнего Севера и будем проводить более качественную диспетчеризацию общественного транспорта. ГЛОНАСС также полезен и для фермеров, которые устанавливают системы мониторинга перемещения сельскохозяйственных животных. Иными словами, мы продолжим начатую работу в области цифровизации жизненно важных процессов для Якутии, – отметил он.

Райкевич подчеркнул, что Якутия сегодня является центром притяжения цифровых технологий и совместная работа с таким уникальным регионом позволит решить новые задачи и масштабировать существующие сервисы для повышения эффективности и безопасности транспортного комплекса республики.

Также в рамках соглашения на общественном транспорте Якутии, включая межмуниципальные маршруты, будет внедрен сервис «Диспетчеризация ЭРА».

– С помощью «Диспетчеризации ЭРА» пассажиры смогут в онлайн режиме через мобильное приложение, например, Яндекс.Карты, планировать свой маршрут, видеть точное время прибытия на остановки всего общественного транспорта. При этом система помогает управлять движением, формировать расписания, контролировать соблюдение маршрутов и графиков работы транспорта на основе достоверных данных, – пояснил гендиректор АО «ГЛОНАСС».

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.