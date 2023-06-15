Виновник ДТП в Якутии возместил пострадавшей 6-летней девочке моральный вред

Фото: прокуратура Якутии

Суд удовлетворил иск о возмещении морального вреда пострадавшему в ДТП несовершеннолетнему пассажиру, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Авария произошла 24 июня в прошлом году на республиканской автодороге «Мюрю» в Усть-Алданском районе.

Девочка сидела в микроавтобусе Toyota Hiace. Виновник ДТП — водитель грузового автомобиля Scania.

Фото: прокуратура Якутии

Ребенок попал в больницу с диагнозом «автотравма». Позже у нее на фоне пережитого стресса развился логоневроз (речевое нарушение, которое проявляется изменениями плавности и ритма произношения слов и звуков — прим. ред.).

Прокуратура района обратилась с исковым заявлением в суд о компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и постановил выплатить 50 тысяч рублей.

Водитель большегруза выплатил всю сумму.

Виновное в аварии лицо ранее было привлечено к установленной законом ответственности.

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