Якутия планирует подписать 12 соглашений на полях ПЭМФ-2023

Фото: Фонд Росконгресс

Новый комплекс по переработке природного газа, закупка самолетов и договоры о беспилотной авиации – с какими проектами Якутия отправилась на XXVI Петербургский международный экономический форум.

Всего в Санкт-Петербурге ожидается подписание 12 соглашений, касающихся социально-экономического развития региона, сообщает пресс-служба правительства республики. К примеру, ПАО «Алроса» планирует договориться с ООО «ДББ» о создании комплекса по переработке природного газа в Мирнинском районе. Главная цель объекта – извлекать гелий.

С Минвостокразвития России будет заключено соглашение по реализации ключевых проектов мастер-плана города Якутска. Также в столице республики ожидается открытие АНО «Школа 21» при поддержке Сбербанка. Авиакомпания «Якутия» собирается расширить свой парк самолетами Ту-214.

Кроме того, правительство Якутии планирует начать сотрудничество с АО «Государственная транспортная лизинговая компания» с целью внедрения цифровых технологий и сервисов для беспилотной авиации. Соглашения также будут заключены с ПАО «Промсвязьбанк» и АО «Глонасс».

Справка:

ПМЭФ-2023 пройдет с 14 по 17 июня. Главная тема – «Суверенное развитие – основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». В рамках 4 блоков деловой программы запланировано более 140 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч.

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