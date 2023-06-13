В Якутии дорожники восстановили дороги «Мюрю» и «Оймякон» после паводка

Фото: Управтодор Якутии

В Якутии дорожники обеспечили проезд по автодорогам «Мюрю» и «Оймякон». Ранее они пострадали во время паводка, но теперь по ним снова открыто движение для всех видов транспорта. Однако на время распутицы на дорогах установлено ограничение по весу.

«На автодороге «Мюрю» обеспечен проезд между селами Арылах, Сырдах и Борогонцы в связи с устранением размывов при воздействии паводковых вод на участках км 108+600, км 122+900», – сообщили в Управтодоре.

Проехать по «Мюрю» и «Оймякону» можно с нагрузкой не более 5 тонн на одну ось, 4 тонн на ось для двухосной тележки, и 4 тонн для трехосной тележки. Общее ограничение по весу – не более 20 тонн.

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