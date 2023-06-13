15 победителей грантов главы Якутии в сфере СМИ получат по миллиону рублей

Фото: Мининноваций Якутии

В этом году выделено 15 млн рублей на освещение 15 приоритетных направлений в размере одного миллиона рублей на каждый грант, сообщает Мининноваций Якутии.

Список победителей и темы их направлений:

«Год труда в Республике Саха (Якутия): лучшие практики, лица и достижения» – Юрий Городецкий (издание Sakhatime и газеты «Жизнь Якутска», «Криминальная Якутия»).

«Год педагога и наставника в Российской Федерации: развитие образовательной среды» – Игорь Саввинов, сайт Yktinform.ru.

«Информационная безопасность населения» – журналист и ведущий НВК «Саха» Дмитрий Аргунов.

«Поддержка мобилизованных граждан и их семей» – Айталина Никифорова, ТайгаПост.

«Общество и экономика Якутии – для Победы!» – Аламжи Будаев, издание «Саха Парламент».

«Якутия - креативный регион» – журналист Роман Кутуков.

«Транспортная доступность» – «Саханьюс».

«Цифровизация: требование времени и жизни» – ООО «Я ГО», где директором является некий Павел Абрамов.

«Здоровая нация - здоровое будущее» - «СТВ-радио».

«Охрана природы» – Сардана Горбунова, физическое лицо.

«Качество жизни в сельской местности» – Владислав Третьяков, ведущий youtube-канала о жизни на селе «Северный патрик».

«Искусство, культура, языки и традиции народов республики» – Софья Булчукей, SakhaLife.

«Просто о сложном: государственное управление» – Тимофей Ефремов, «ЯкутияИнфо».

«Спорт - норма жизни» – Александр Посельский, «Спорт Якутии»

«СВО: битва за наше общее будущее» – Анна Винокурова, физическое лицо.

Справка КП:

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