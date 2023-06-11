Якутянка Изабелла Борисова пробежит ультрамарафон в Южной Африке

Фото: «Спорт Якутии»

В воскресенье, 11 июня, бегунья из Якутии Изабелла Борисова примет участие в ультрамарафоне Comrades в Южной Африке, сообщает «Спорт Якутии».

Длина трассы — 90 км. Маршрут пролегает по территории южно-африканской провинции Квазулу-Натал.

«Comrades — это мечта! Я раньше и не могла даже думать об этом. Я горжусь тем, что я родом из Республики Саха. Очень надеюсь на то, что в следующем году якутян будет больше. Если я смогла, то и у вас тоже получится. Цель на Comrades — стартовать и финишировать…» — пишет сама спортсменка.

Изабелла Борисова — мастер спорта международного класса, чемпионка России на 100 км, марафона «Полюс холода 2023», бронзовый призер трейлраннинга Golden Ring Ultra Trail в Суздали, призер «Пермского марафона 2022» и других республиканских и всероссийских забегов.

The Comrades марафон — это старейший и самый массовый в мире легкоатлетический пробег на сверхмарафонскую дистанцию. Одно название этого легендарного марафона, вызывает трепет у любителей бега всего мира, пишет «Спорт Якутии».

Пожелаем же Изабелле удачи!

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