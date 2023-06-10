В Якутске идет рок-концерт «Холбон! Фест-23»

Фото: KP.RU

Rock open-air проходит три дня. Сегодня уже второй день. За это время выступят 35 рок-групп, в том числе «Псы Байаная», «Хардыы», «Кун Тахсыыта», «Норма Джин», Забей, Лерочка и «Happy Chuck».

Колбасятся неформалы и любители рок-музыки в парке Урдэл. Выступления начинаются около 16-17 ч и заканчиваются к 21-22 часам. Это сделано, чтобы жители окрестных домов не жаловались на громкую музыку.

Подробную программу рок-фестиваля и купить билеты можно по этой ссылке. А пока посмотрите как слэмится возле сцены молодежь.

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