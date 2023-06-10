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НовостиЗвезды10 июня 2023 11:12

В Якутске идет рок-концерт «Холбон! Фест-23»

За три дня в rock open-air выступят 35 групп
Михаил ГОРОХОВ
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Rock open-air проходит три дня. Сегодня уже второй день. За это время выступят 35 рок-групп, в том числе «Псы Байаная», «Хардыы», «Кун Тахсыыта», «Норма Джин», Забей, Лерочка и «Happy Chuck».

Колбасятся неформалы и любители рок-музыки в парке Урдэл. Выступления начинаются около 16-17 ч и заканчиваются к 21-22 часам. Это сделано, чтобы жители окрестных домов не жаловались на громкую музыку.

Подробную программу рок-фестиваля и купить билеты можно по этой ссылке. А пока посмотрите как слэмится возле сцены молодежь.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

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