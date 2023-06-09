В Хангаласском районе Якутии откроют историко-культурный комплекс

Фото: пресс-служба Целевого фонда будущих поколений

В Хангаласском районе Якутии планируют создать историко-культурный комплекс в селе Чапаево. Там возведут памятник первому учителю улуса Василию Неустроеву, сквер «Живая память», а также событийную зону.

Как сообщили в фонде будущих поколений региона, планируется также реконструировать уже существующие исторические памятники района. В их числе – музей образования Хангаласского улуса, сквер памяти усопшим православным, Октемская Свято-Троицкая церковь и первая школа Западно-Кангаласского улуса.

«Важно сохранить в первозданном виде такие исторические здания для наших будущих поколений, ведь зная и уважая своё прошлое, мы сможем стремиться к будущему. Система образования Якутской АССР играет важнейшую роль в становлении якутской государственности и развитии общества. Будем совместно работать над проектом историко-культурного комплекса», — отметил гендиректор фонда Владимир Егоров.

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