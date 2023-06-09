Начались съемки нового фильма «Эт» якутских режиссеров

Кадр из фильма «Ыт» / vokrug.tv

Якутские режиссеры Степан Бурнашев и Дмитрий Давыдов приступили к съемкам своего нового совместного фильма «Эт», передает пресс-служба кинотеатра Wink.

Картина перекликается с их более ранней работой — киноальманахом «Ыт» (2021 г.). Авторы снова использовали в названии своего сборника коротких фильмов игру слов: «эт» — с якутского переводится как «скажи» и «мясо», а «ыт» — как «стреляй» и «собака».

Разница в том, что в первом проекте действия происходили в деревне, а в новом киноальманахе события будут разворачиваться в городской среде.

В «Эт» будут собраны драматические, комедийные, жизненные, пугающие истории, заставляющие содрогнуться, улыбнуться и сопереживать. Режиссеры обещают, что они будут еще хлеще, энергичнее и злее. Истории — классные, ситуации — до боли знакомые, персонажи — родные, говорит Дмитрий Давыдов.

Фильм планируют выпустить в 2023 году.

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