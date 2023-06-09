В Якутске установили мультимедийный портал VK

Фото: М. Вакатова

На площади Победы в Якутске установили интерактивную инсталляцию Вконтакте, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Якутии.

Она будет стоять на площади по 18 июня.

– С помощью VK Портала каждый желающий житель или гость столицы республики сможет связаться с девятью российскими городами и пообщаться с их жителями в режиме реального времени, – говорится в сообщении.

Для этого достаточно подойти к VK Порталу и поприветствовать собеседника. Города на экранах будут сменять друг друга по очереди на протяжении всего дня. Таким образом, житель Москвы сможет утром поговорить с Хабаровском, а через час – уже с Якутском.

Видеосвязь соединит Якутск с Москвой, Санкт-Петербургом, Хабаровском, Иркутском, Дербентом, Нижним Новгородом, Самарой, Ставрополем, Челябинском.

VK Порталы будут установлены в знаковых местах каждого города рядом с достопримечательностями, что позволит собеседникам сразу определить, с жителем какого региона они связались. К примеру, в Москве VK установит интерактивную инсталляцию в парке Зарядье, а в Санкт-Петербурге - на Исаакиевской площади перед Мариинским дворцом.

Помимо трансляции эфиров из других городов, VK Порталы предложат собеседникам совместные активности. Во время разговора на экране будут появляться маскоты – единорог Спаркс, кот Персик, пес Дигги, которые помогут участникам разговора станцевать, отправить друг другу стикеры и примерить маски.

Рядом с VK Порталами можно будет встретить известных блогеров, а также поучаствовать в различных активностях от VK.

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