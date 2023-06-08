В Якутии проверяют задержку авиарейса из-за неисправности

Фото: СК Якутии

В Якутии следователи проверяют обстоятельства задержки рейса «Якутск-Батагай». Во время подготовки к полету экипаж обнаружил неисправность, из-за чего вылет был задержан. На борту в этот момент находилось более 30 человек.

Как сообщили в СК, у судна был выявлен перегрев левого генератора. Почему это произошло – сейчас разбираются специалисты.

Восточное МСУТ СК России проводит проверку по признакам уголовной статьи о нарушении правил безопасности и эксплуатации на транспорте.

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