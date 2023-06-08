Якутские справороссы осваивают нейросети

Фото: Предоставлено партией СРЗП (Республика Саха - Якутия)

Оригинальные поздравления с днем Ысыаха разместила на улицах Якутска СРЗП. На баннерах - лидер республиканских справороссов, депутат Госдумы Федот Тумусов и председатель регионального отделения Комитета солдатских матерей России Мария Емельянова. Поздравительные плакаты созданы нейросетью. Вот что об этом рассказал изданию Федот Тумусов:

- Искусственный разум все глубже внедряется в нашу жизнь, что в обществе закономерно вызывает смешанные чувства. С одной стороны, нейросети могут значительно облегчить нашу жизнь, с другой, они способны заменить людей в целом ряде профессий. Пока мы видели лишь как бастуют сценаристы в Голливуде, за которых «дешево и сердито» стал работать искусственный разум. Ну а что будет дальше? В своем штабе мы попытались понять, на что способны нейросети. Дали, как казалось, достаточно простое задание: нарисовать плакат - поздравление с Ысыахом. Поначалу компьютер выдавал абсолютную абракадабру. Но сила нейросетей в том, что они обучаемы: чем больше данных вводишь, тем точнее выполнены задания. Мы практиковались месяц, прежде чем получилось то, что сейчас видят жители Якутска. Нам показалось интересным поделиться с земляками таким опытом.

Фото: Предоставлено партией СРЗП (Республика Саха - Якутия)

- Федот Семенович, после этого месяца лично у вас появилось какое-то понимание: искусственный разум - это благо или конец света?

- Честно говоря, количество вопросов только увеличилось. В умелых руках это может быть большим подспорьем в работе по многим интеллектуальным направлениям. Но также нейросети способны выдавать результат со знаком минус. Еще одна проблема - их самообучаемость. Думают быстро, в их распоряжении вся база интернета. И кто знает, может, когда-нибудь искусственный разум решит сделать фейковые посты, фото, видео, чтобы поставить человечество на грань катастрофы. В любом случае его нужно познавать, понимать, учиться управлять.

- Будет ли «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ» использовать нейросети в предстоящей избирательной кампании?

- Сейчас ничего не могу ответить, поскольку в избирательном законодательстве этот аспект никак не регламентирован, могут появиться подводные камни. К примеру, кому принадлежат авторские права на продукт искусственного разума: тому, кто дал ему задание, или разработчику нейросети? Так что новые технологии, безусловно, СРЗП применять будет, но основной упор, конечно, на человеческий разум.